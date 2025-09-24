واشنطن تغيب عن بيان أوروبي مناهض لروسيا في الأمم المتحدة

غابت الولايات المتحدة، عن بيان معاد لروسيا، أصدرته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، قُبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسي، أن "الولايات المتحدة رفضت الانضمام إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في بيانهما المناهض لروسيا في الأمم المتحدة".

وتلا البيان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، وانضمت إليه عدة دول، ولم يكن أحد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو البعثة الدائمة للبلاد لدى الأمم المتحدة حاضرا أثناء إلقاء سيبيغا لكلمته.

وصاغ البيان، الذي تضمن اتهامات ضد موسكو، ممثلون عن أوكرانيا، برئاسة وزير الخارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة دول أوروبية وكندا واليابان ونيوزيلندا، قد انضمت إلى بيان كييف، فيما لم يذكر اسم الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اجتمع مع فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح الرئيس ترامب بعد الاجتماع، أن أوكرانيا يمكنها أن تستعيد جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، في تحول من دعوته السابقة إلى كييف بتقديم تنازلات.

أخبار ذات علاقة أوروبا ترحب بتحول موقف ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "اعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الاوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة جميع أراضيها في صورتها الأصلية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وبخاصة الناتو، فإن الحدود الأصلية التي بدأت عندها الحرب، هي خيار مطروح للغاية" وفق تعبيره.