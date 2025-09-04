بعد تعهد مماثل لبوتين.. كيم جونغ أون يقطع وعداً حاسماً لرئيس الصين

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للرئيس شي جين بينغ أن بلاده ستواصل دعم الصين في جهودها لحماية سيادتها وأراضيها ومصالحها التنموية.

جاء ذلك على هامش قمة ثنائية جمعت الزعيمين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن شعور الصداقة لا يمكن أن يتغير" بين البلدين.

وبحسب الوكالة، قال شي لكيم إن "الصين وكوريا الشمالية دولتا جوار بينهما علاقات جيدة وصديقتان تتشاركان مصيراً واحداً".

وقالت الوكالة إن الزعيمين ناقشا "تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية المصالح المشتركة في القضايا الدولية والإقليمية".

وتضمنت النقاشات كذلك "زيادة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين بالإضافة إلى التواصل الإستراتيجي".

وأكدت الوكالة أن كيم غادر بكين عائداً إلى كوريا الشمالية، الخميس.