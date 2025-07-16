إثيوبيا توقف 80 عضوا في تنظيم "داعش"

أعلن الإعلام الرسمي الإثيوبي مساء الثلاثاء، توقيف أكثر من 80 عضوا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في أنحاء مختلفة من البلاد كانوا يخطّطون لتنفيذ "مهمّة إرهابية"، بعد أن تلقوا تدريبات في منطقة بونتلاند المجاورة. وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب "فانا ميديا كوربوريشن" التي استندت في خبرها إلى بيان لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، تلقّى المشتبه بهم الـ82 التدريب في منطقة بونتلاند الصومالية المحاذية لإثيوبيا.

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وتمّ التعرّف على الأعضاء المفترضين في تنظيم "داعش"، "المنتشرين في عدّة مناطق من إثيوبيا وتوقيفهم بفضل تنسيق بين الشرطة الفدرالية الإثيوبية وقوّات الأمن الإقليمية"، بحسب "فانا" التي لم تقدّم تفاصيل عن جنسياتهم.

وأُوقف بعض المشتبه بهم الذين كانوا يقدّمون دعما ماليا أو لوجستيا ويخطّطون لتنفيذ "مهمّة إرهابية" في العاصمة أديس أبابا وفي مناطق مختلفة من إثيوبيا، البلد المترامي الأطراف في الشرق الإفريقي وحيث يعيش نحو 130 مليون نسمة.

وتشهد الصومال التي تتشارك حدودا طويلة مع إثيوبيا تصعيدا لعمليات "حركة الشباب" المرتبطة بـ"القاعدة"، التي تعزّز تقدّمها.

وعرفت العلاقة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الإفريقي تقلّبات في الأشهر الأخيرة بعدما أعلنت أديس أبابا في يناير/ كانون الثاني 2024 عن اتفاق مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، ما أثار سخط مقديشو، وهدّد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشارك إثيوبيا في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال التي تتصدّى لحركة الشباب.