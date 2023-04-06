روسيا: النيابة العامة تطلب الحبس 25 عاما للمعارض كارا-مورزا
طلب المدعي العام الروسي، الخميس، إنزال عقوبة الحبس 25 عاما بحق المعارض فلاديمير كارا-مورزا، المتّهم خصوصا بـ"الخيانة العظمى" في قضية أصبحت رمزا للقمع الروسي منذ بدأت قوات موسكو غزو أوكرانيا.
وإثر جلسة في المحاكمة التي تُجرى بعيدا عن الإعلام، قال فاديم بروخوروف، وكيل الدفاع عن كارا-مورزا، في تصريح لوكالة فرانس برس: "أؤكد أن المدعي العام طلب الحرمان من الحرية 25 عاما".
وكارا-مورزا متّهم في القضية نفسها بـ"الخيانة العظمى" ونشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، والعمل بشكل غير مشروع لصالح منظّمة "غير مرغوب فيها".
والعقوبة التراكمية التي طلبت النيابة العامة إنزالها بالمعارض هي الأقسى المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويقبع كارا-مورزا في الحبس الاحتياطي منذ نيسان/أبريل 2022، وهو معارض للرئيس فلاديمير بوتين منذ أمد طويل.
وكاد يموت بعدما تعرّض وفق قوله لعمليّتَي تسميم في عامي 2015 و2017، يتّهم موسكو بتدبيرهما سعيا لاغتياله.
وأُرجئت جلسات عدة في محاكمته التي بدأت في 13 آذار/مارس من العام الماضي، بسبب تدهور صحّته.
وبحسب محاميه، يعاني المعارض الاعتلال العصبي واضطرابات عصبية عضلية من جراء عمليتي التسميم.
وكان كارا-مورزا مقرباً من بوريس نيمتسوف الذي قتل بالرصاص بالقرب من الكرملين في 2015، ومن ميخائيل خودوركوفسكي رجل الأعمال الثري الذي قضى عشر سنوات في السجن لمعارضته بوتين.
ويقبع معارضو بوتين بغالبيتهم في السجون أو يتواجدون في المنفى.
ويقضي أشهرهم أليكسي نافالني عقوبة بالحبس تسع سنوات لإدانته بالاحتيال في قضية يعتبر كثر أنها سياسية.
واعتُقل نافالني في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا حيث تلقى العلاج بعد تعرضه لعملية تسميم خطيرة في سيبيريا يَتهم المعارض الكرملين وأجهزة الاستخبارات الروسية بتدبيرها.
ويقضي المعارض إيليا ياشين حكما بالسجن لثماني سنوات ونصف السنة، منذ إدانته في كانون الأول/ديسمبر بسبب انتقاده غزو أوكرانيا.