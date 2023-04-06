روسيا: النيابة العامة تطلب الحبس 25 عاما للمعارض كارا-مورزا

وكارا-مورزا متّهم في القضية نفسها بـ"الخيانة العظمى" ونشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، والعمل بشكل غير مشروع لصالح منظّمة "غير مرغوب فيها".

والعقوبة التراكمية التي طلبت النيابة العامة إنزالها بالمعارض هي الأقسى المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ويقبع كارا-مورزا في الحبس الاحتياطي منذ نيسان/أبريل 2022، وهو معارض للرئيس فلاديمير بوتين منذ أمد طويل.

وكاد يموت بعدما تعرّض وفق قوله لعمليّتَي تسميم في عامي 2015 و2017، يتّهم موسكو بتدبيرهما سعيا لاغتياله.

وأُرجئت جلسات عدة في محاكمته التي بدأت في 13 آذار/مارس من العام الماضي، بسبب تدهور صحّته.