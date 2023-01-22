الحزب الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء

ذكر راديو نيوزيلندا أن حزب العمال الحاكم اختار كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيسا للوزراء في اجتماع عقد اليوم الأحد.

وكان هيبكنز( 44 عاما)المرشح الوحيد لهذا المنصب وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمرا صحفيا بعد فترة وجيزة لإعلان القرار رسميا.