الحزب الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء
ذكر راديو نيوزيلندا أن حزب العمال الحاكم اختار كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيسا للوزراء في اجتماع عقد اليوم الأحد.
وكان هيبكنز( 44 عاما)المرشح الوحيد لهذا المنصب وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمرا صحفيا بعد فترة وجيزة لإعلان القرار رسميا.
واستقالت أردرن البالغة 42 عاما الخميس مؤكدة أنها "لم تعد تملك ما يكفي من طاقة" لمواصلة حكم البلاد بعد خمس سنوات ونصف سنة في الحكم وقبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
خلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتّاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام 2019 على قتل 51 مصلّيًا مسلمًا في مسجدين في كرايستشيرش.