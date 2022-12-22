بايدن: بوتين لا ينوي وقف الحرب.. ولن نترك أوكرانيا لوحدها

وأضاف بايدن مخاطبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية"، بحسب تعبيره.

وأكد بايدن لزيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط/ فبراير، أن كييف "لن تكون أبداً لوحدها".

وتعهد أن "تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته، أنه "واثق من أن التحالف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا".

وقال: "لست قلقاً بتاتاً بشأن صلابة الحلف.. أشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا".