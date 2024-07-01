بعد إعلان موسكو.. ستولتنبرغ يكشف موقف "الناتو" من تطوير عقيدتها النووية

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف لا يرى حاليا حاجة لمراجعة عقيدته النووية، وفق ما جاء عبر صحيفة "يوميوري" اليابانية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نية موسكو لإجراء تغييرات على عقيدتها النووية.

وأضاف ستولتنبرغ، "لا يوجد تهديد مباشر في الوقت الراهن، ولا يرى حلف شمال الاطلسي حاجة إلى مراجعة عقيدته النووية"، مشيرا إلى أن عملية استبدال المقاتلات الأمريكية المستخدمة للردع النووي من (إف-16) إلى (إف-35) تستمر كالمعتاد".