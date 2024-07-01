بعد إعلان موسكو.. ستولتنبرغ يكشف موقف "الناتو" من تطوير عقيدتها النووية
قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف لا يرى حاليا حاجة لمراجعة عقيدته النووية، وفق ما جاء عبر صحيفة "يوميوري" اليابانية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نية موسكو لإجراء تغييرات على عقيدتها النووية.
وأضاف ستولتنبرغ، "لا يوجد تهديد مباشر في الوقت الراهن، ولا يرى حلف شمال الاطلسي حاجة إلى مراجعة عقيدته النووية"، مشيرا إلى أن عملية استبدال المقاتلات الأمريكية المستخدمة للردع النووي من (إف-16) إلى (إف-35) تستمر كالمعتاد".
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكدا أن موسكو ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية.
وأضاف بوتين أنه يجري تطوير قنابل نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، مبينا أن "القوات النووية الإستراتيجية لروسيا دائما في حالة استعداد قتالي كامل، لذا فإن ما تفعله الدول الغربية الآن لا يزعجنا كثيرا، لكننا بالطبع نراقبه عن كثب".