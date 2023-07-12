إسرائيل ترد على فريدمان: إعادة "تقييم العلاقة" مع أمريكا ليست ظاهرة جديدة
قال مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، ردًّا على مقال لكبير المحللين السياسيين توماس فريدمان، المقرب من الرئيس جو بايدن، بأن الولايات المتحدة بدأت إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل "لسنا على علم بهذا القرار، لكن على أي حال هذه ليست ظاهرة جديدة" وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".
وأضاف "أعلنت إدارة جيرالد فورد عن إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل أمام حكومة يتسحاق رابين، وفعلتها إدارة رونالد ريغان أمام حكومة مناحم بيغن، وفعلتها إدارة بوش الأب أمام حكومة يتسحاق شامير، وفعلتها إدارة بوش الابن أمام حكومتي إيهود باراك وأرئيل شارون"، بحسب تقرير صحيفة "إسرائيل اليوم".
وتابع "ليس سرًا أن لدينا خلافات في الرأي مع الحكومة الأمريكية حول موضوع إقامة دولة فلسطينية، والعودة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران، وموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد سياسة لا مفاجآت بخصوص تصرفات إسرائيل ضد إيران".
وأوضح أنه "على الرغم من عمليات إعادة التقييم الدورية والخلافات على مر السنين، إلا أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وطيدة، ووصلت إلى أعلى مستويات التعاون الأمني تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وسيضمن نتنياهو استمرار هذا الاتجاه".
يشار إلى أنه في الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، بين نتنياهو، ومبعوث الرئيس بايدن، عاموس هوكستين، لم تطرح مسألة "إعادة التقييم".
كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نايدس، لـ "إسرائيل اليوم" في مقابلة وداعية، إن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متينة كالصخر".
وكان كبير المحللين السياسيين توماس فريدمان، قد قال في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.
جاء ذلك، على خلفية الهجمات الحادة الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية، التي جاءت على لسان الرئيس جو بايدن، والذي قال لشبكة "CNN" الأمريكية مؤخرًا، إنه "لم يسبق له أن رأى حكومة متطرفة في إسرائيل مثل الحكومة الحالية".
ويضاف موقف بايدن إلى الإعلان غير المعتاد، الليلة الماضية، من قبل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، ضد إسرائيل، عبر دعوتها إلى السماح بحق التظاهر ضد خطة إضعاف القضاء.
وذكّر فريدمان بطريقة رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصريحات بايدن على شبكة "CNN"، بعبارة أخرى، وقال له: "لا تتدخل، إسرائيل ليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي".
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية