إسرائيل ترد على فريدمان: إعادة "تقييم العلاقة" مع أمريكا ليست ظاهرة جديدة

وأضاف "أعلنت إدارة جيرالد فورد عن إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل أمام حكومة يتسحاق رابين، وفعلتها إدارة رونالد ريغان أمام حكومة مناحم بيغن، وفعلتها إدارة بوش الأب أمام حكومة يتسحاق شامير، وفعلتها إدارة بوش الابن أمام حكومتي إيهود باراك وأرئيل شارون"، بحسب تقرير صحيفة "إسرائيل اليوم".

وتابع "ليس سرًا أن لدينا خلافات في الرأي مع الحكومة الأمريكية حول موضوع إقامة دولة فلسطينية، والعودة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران، وموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد سياسة لا مفاجآت بخصوص تصرفات إسرائيل ضد إيران".

وأوضح أنه "على الرغم من عمليات إعادة التقييم الدورية والخلافات على مر السنين، إلا أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وطيدة، ووصلت إلى أعلى مستويات التعاون الأمني تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وسيضمن نتنياهو استمرار هذا الاتجاه".

يشار إلى أنه في الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، بين نتنياهو، ومبعوث الرئيس بايدن، عاموس هوكستين، لم تطرح مسألة "إعادة التقييم".

كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نايدس، لـ "إسرائيل اليوم" في مقابلة وداعية، إن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متينة كالصخر".