مقتل 9 أشخاص في هجوم أوكراني على بلدة تسيطر عليها روسيا في خيرسون

قال الحاكم الروسي لمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، إن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا الجمعة، على مركز للتوظيف في بلدة تقع تحت سيطرة روسيا في المنطقة مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة عدد مماثل.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الحاكم فلاديمير سالدو قوله لتلفزيون روسيا 24: "حتى الآن تم انتشال تسعة قتلى من تحت الأنقاض بالإضافة إلى إصابة تسعة بجروح خطيرة". وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن عدد القتلى في بلدة تشابلينكا بلغ سبعة أشخاص.

واستولت روسيا على منطقة خيرسون في الأيام الأولى من هجومها على أوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي لكنها قررت بعد ذلك الانسحاب من مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، ومراكز أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.