بينها عقار لزيلينسكي.. روسيا تعتزم بيع أصول أوكرانية في القرم

أعلنت سلطات عيّنتها روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عن أنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم، في بيان صدر عنه على تيليغرام إن "الأصول المؤمّمة ستباع قريبًا، وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين"، مضيفًا أن "عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 815 مليون روبل، (8.51 مليون دولار)".