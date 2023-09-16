بينها عقار لزيلينسكي.. روسيا تعتزم بيع أصول أوكرانية في القرم
أعلنت سلطات عيّنتها روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عن أنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم، في بيان صدر عنه على تيليغرام إن "الأصول المؤمّمة ستباع قريبًا، وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين"، مضيفًا أن "عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 815 مليون روبل، (8.51 مليون دولار)".
وكانت السلطات التي عينتها روسيا في القرم قد قالت، في فبراير/شباط، إنها أمّمت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة، منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.
وتسيطر موسكو على القرم، المعترف بها دوليًا جزءًا من أوكرانيا، منذ 2014 حين ضمت شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود قبل 8 أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.