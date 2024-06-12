بـ "جرعة من الجدل".. مؤثران "متطرفان" في البرلمان الأوروبي

شهدت تركيبة البرلمان الأوروبي المنتخب حديثًا صعود اثنين من المؤثرين وصنّاع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، هما: القبرصي فيدياس بانايوتو، والإسباني ألفيس بيريز.

وبانايوتو، هو مستخدم "يوتيوب" يبلغ من العمر 24 عامًا تم انتخابه لعضوية البرلمان، يوم الأحد الماضي، وحصل الشاب المبتدئ، الذي لم يذهب قط للتصويت، على 19.4% من الأصوات، ليحتل المرتبة الثانية بعد حزبي المحافظين والعمال.

"معجزة"

وأثار بانايوتو، المتعاطف مع اليمين المتطرف، المفاجأة لا سيما أنه أقام حملة انتخابية "بدون برنامج" وفق تقرير لـ "راديو فرنسا" الذي أشار إلى أن الشاب نفسه فوجئ بفوزه الذي وصفه بـ "المعجزة".

وقال "إنها معجزة تحكي الكثير عن الكارثة والسخط السائد في العالم السياسي بين الشباب القبارصة" الذين يمثلون قاعدة انتخابية مهمة.

واكتسب فيدياس شعبية من خلال إنتاج مقاطع فيديو تحدى فيها القانون والأخلاق، ونشر فيديوهات بعناوين مثيرة، مثل: "قضيت أسبوعًا في التابوت" و"أعيش كمتشرد في المطار" أو "أغش في وسائل النقل"، وهي وصفات معروفة للحصول على الأصوات بفضل "جرعة من الجدل" بحسب وصف الإذاعة الفرنسية.