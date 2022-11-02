الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يعلن النصر ولابيد يمنتع عن الاعتراف بالهزيمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن كتلته اليمينية على وشك تحقيق فوز كبير في الانتخابات.

وقال نتنياهو مبتسما لمؤيديه في مقر حزبه ليكود بعد أن توقعت استطلاعات الرأي التي أجريت في وقت متأخر من الليل فوز كتلته بأغلبية برلمانية بسيطة في انتخابات أول نوفمبر/ تشرين الثاني "نحن على وشك تحقيق نصر كبير للغاية"، مما يمهد الطريق أمام عودته السياسية وفترة ولاية سادسة قياسية في السلطة.

في المقابل، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، قائلا إنه سينتظر حتى ظهور النتائج النهائية بعد أن توقعت استطلاعات الرأي خسارة معسكره وعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وقال لابيد لأنصاره في مقر حزبه (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط "ليست لدينا نية للتوقف. سنواصل الكفاح من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وتقدمية".

وأظهرت جميع العينات الأولية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.



وذكرت تقارير عبرية مختلفة، أن نتنياهو حصل على على الأغلبية المطلوبة في كل العينات التي أظهرتها القنوات الإخبارية الإسرائيلية، مع تفوق كبير لعضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.



وقالت القناة "12" العبرية إن "النتائج الأولية للعينات التلفزيونية، أظهرت حصول كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 62 مقعدا، وأحزاب حكومة لابيد على 54 مقعدا، وحصلت القائمة العربية المشتركة التي تضم أحمد الطيبي وأيمن عودة على 4 مقاعد".

ووفق القناة العبرية، جاءت النتائج الأولية، حصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو، على 31 مقعدا، وحصل حزب "هناك مستقبل" بقيادة لابيد على (24).

أما حزب الصهيونية الدينية المتشدد فحصل على 14 مقعدا، وحصل حزب المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس على 12 مقعداً، وشاس (10)، وحزب يهدوت هتوارة (7) .

أما القوائم التي جاءت في أسفل النتائج، فحصل حزب العمل على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس (5)، وحزب إسرائيل بيتنا (4) وميرتس (4).

وأوضحت النتائج، أنه وبحسب العينات، حصل حزب "الصهيونية الدينية" الذي يضم إيتمار بن غفير على 15 مقعدا كقوة ثالثة في الانتخابات الإسرائيلية.

وسجلت الانتخابات الإسرائيلية أعلى معدل مشاركة منذ العام 1999، مع انخفاض في الإقبال على التصويت في المناطق العربية.