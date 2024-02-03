رغم الخلاف.. الأزمات تدفع واشنطن وأنقرة للتعاون

رأى مركز أبحاث أمريكي، أن الأزمات في العالم تدفع الولايات المتحدة وتركيا إلى التعاون بشكل أوثق على أساس المصالح الأمنية المشتركة، لكن الخلافات "في مجال القيم" لا تزال قائمة.

وقال مركز "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" البحثي الأمريكي، إن "موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن لحزمة طائرات إف-16 التركية، قد وضعا العلاقات الثنائية المضطربة للغاية على مسار أفضل".

ومن وجهة نظر واشنطن، تمهد هذه التطورات الطريق لاستقرار العلاقات في وقت تكثر فيه التحديات الأمنية في مناطق متعددة.

وأضاف المركز، أن "التدهور المتزامن للبيئة الإستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط يمنح كلاً من تركيا والولايات المتحدة مصلحة قوية في التعاون العملي، حتى مع استمرار الخلافات الكبيرة".