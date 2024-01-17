سيناتور تكساس مؤيدًا ترامب: "السباق انتهى"

أيد السيناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز، ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئاسيات عام 2024، داعيًا الشعب لتوحيد صفوفهم خلفه، وفق "فوكس نيوز".

وقالت القناة الإخبارية الأمريكية في تقرير لها إن كروز، الذي حارب ترامب في انتخابات عام 2016، زعم أن نتائج انتخابات أيوا أظهرت أنه لا يوجد سوى مرشح جمهوري واحد قادر على البقاء.

وكان ترامب قد حصل على 51% من الأصوات في اقتراع أيوا، وفق التقرير، مدعيًا تحقيقه انتصارًا من 30 نقطة في ولاية فلوريدا، يتبعه حاكم الولاية رون ديسانتيس الذي اقترب قليلًا من المركز الثاني، متقدمًا على سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وبحسب التقرير، يعتقد كروز أن "السباق انتهى"، وأن تنافس الديمقراطيين خاسر.

ويمثل كروز أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الهادفين لإفشال انتخابات الديمقراطيين في سعيهم للحصول على ولاية ثالثة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ يعتقد أن الديمقراطيين سينفقون 100 مليون دولار هذا العام، في محاولة لضرب وقلب نتائج الاقتراع في تكساس، الأمر الذي لن يحدث، وفق التقرير.