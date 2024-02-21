الأوروبيون يحاولون "فرملة" التقدم الروسي بفرض مزيد من العقوبات
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض جولة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وهي الجولة الثالثة عشرة، التي تستهدف بشكل أساسي الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.
يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل التقدم الروسي شرق أوكرانيا، وإعلان موسكو السيطرة على المزيد من البلدات الأوكرانية وإفشال هجوم كييف المضاد.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "التبني الوشيك للعقوبات يبدو مرجحا، على الرغم من المعارضة الأولية من قبل المجر، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لتحليل الاقتراح".
وأوضحت أنه "منذ بداية الصراع، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل اثنتي عشرة حزمة من العقوبات، تستهدف عددًا كبيرًا من الشخصيات والكيانات الاقتصادية الروسية، إذ تؤثر هذه التدابيرعلى جميع القطاعات الاقتصادية الروسية تقريبًا، باستثناء قطاع الأغذية الزراعية، بهدف عدم الإضرار بالسكان المحليين".
وبحسب الصحيفة، "يسعى الأوروبيون إلى تجنب التهرب من العقوبات، ولاسيما من قبل الشركات التي لا تزال تزود المكونات الغربية المستخدمة في المعدات العسكرية الروسية".
وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير التقارير إلى أن الشركات التابعة للدول التي تفرض عقوبات تواصل توريد المكونات المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكرت الصحيفة، "العقوبات الأوروبية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، حيث خفضت عائدات الصادرات، وجعلت واردات روسيا أكثر تكلفة، وأدت إلى تعقيد خدماتها اللوجستية، إلّا أن فعالية هذه العقوبات تظل محل نقاش، مع تضارب الأرقام حول مدى التهرب من العقوبات".