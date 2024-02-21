الأوروبيون يحاولون "فرملة" التقدم الروسي بفرض مزيد من العقوبات

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض جولة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وهي الجولة الثالثة عشرة، التي تستهدف بشكل أساسي الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل التقدم الروسي شرق أوكرانيا، وإعلان موسكو السيطرة على المزيد من البلدات الأوكرانية وإفشال هجوم كييف المضاد.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "التبني الوشيك للعقوبات يبدو مرجحا، على الرغم من المعارضة الأولية من قبل المجر، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لتحليل الاقتراح".

وأوضحت أنه "منذ بداية الصراع، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل اثنتي عشرة حزمة من العقوبات، تستهدف عددًا كبيرًا من الشخصيات والكيانات الاقتصادية الروسية، إذ تؤثر هذه التدابيرعلى جميع القطاعات الاقتصادية الروسية تقريبًا، باستثناء قطاع الأغذية الزراعية، بهدف عدم الإضرار بالسكان المحليين".