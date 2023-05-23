لوكاشينكو: لن أموت.. ستعانون معي طويلًا
نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء اليوم الثلاثاء، معاناته من مرض مميت، بعد أنباء عن تدهور صحته.
وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء البيلاروسي: "لن أموت.. ستعانون معي لوقت طويل جدًا".
وأضاف: "إذا اعتقد أحدهم أنني سأموت، اهدأ.. اهدأ.. هذا ليس أكثر من تفكير خامل انتشر على قنوات التليغرام".
ولم يظهر لوكاشينكو لمدة 5 أيام بعد حضوره العرض العسكري في الساحة الحمراء احتفالًا بـ"عيد النصر على ألمانيا النازية"، ما زاد الشكوك حول صحته.
وكشف الرئيس البيلاروسي أنه أصيب بالفيروس الغدي وكان بحاجة للراحة لمدة 3 أيام لكي يتعافى.
وقال: "ولكن لم يكن لدي وقت للعلاج والراحة، فقد اضطررت إلى الذهاب إلى موسكو ثم إلى لينينغراد".
والفيروس الغدي هو شائع يسبب نزلات البرد والتهاب رئوي حاد.
ويحكم لوكاشينكو بلاده، منذ العام 1994، ويصفه الغرب بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا.