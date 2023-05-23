لوكاشينكو: لن أموت.. ستعانون معي طويلًا

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء اليوم الثلاثاء، معاناته من مرض مميت، بعد أنباء عن تدهور صحته.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء البيلاروسي: "لن أموت.. ستعانون معي لوقت طويل جدًا".

وأضاف: "إذا اعتقد أحدهم أنني سأموت، اهدأ.. اهدأ.. هذا ليس أكثر من تفكير خامل انتشر على قنوات التليغرام".