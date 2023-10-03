مشكلة التواصل بين برلين وباريس تعرقل قرارات الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي "ديفيد مكاليستر" عن قلقه من أن قلة التواصل بين المستشار الألماني "أولاف شولتز" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تتسبب بتأخير اتخاذ قرارات مهمة بشأن دبابات المعارك ومقاتلات نفاثة واتفاق مستقبلي مع أمريكا اللاتينية.

وقال مكاليستر، الشخصية المهمة في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض، "إننا في الوقت الحالي نشهد غيابًا ملحوظًا في التنسيق الداخلي بين باريس وبرلين، وهذا ليس بالأمر الجيد".

وأضاف أن العلاقات الفرنسية الألمانية التي لطالما اعتبرت القوة المحركة للاتحاد الأوروبي، ليست كل شيء في أوروبا، لكنها من دون التعاون بين البلدين؛ فإن الأمور لا تسير.

وتابع: "في نهاية المطاف تحتاج باريس وبرلين إلى تسهيل الأمور. وانتقد المسؤول الأوروبي، الحكومة الألمانية، معتقدًا أنه لم يشهد سابقًا، مثل هذا المستوى القليل من التعاون بين البلدين، كما هو عليه الآن.

ووفقا لمكاليستر؛ فإن أحد أبرز الأمثلة على هذا الخلاف، يتعلق باتخاذ قرارات عن الجيل التالي من دبابات المعارك الأوروبية التي تعتبر مكونًا أساسيًا لنظام القتال في أوكرانيا، أو في أية منطقة حرب تدور رحاها في المستقبل.

وأوضح أن أي شخص يتابع العلاقات الألمانية الفرنسية خلال العقود الماضية يتفق على أن هناك عثرات موجودة بصورة دائمة، مستشهدا بعدم إحراز تقدم حول دبابة المعارك الأوروبية.

كما لا يوجد أي نوع من التقدم يتم إحرازه بشأن طائرة المستقبل المقاتلة، ولا يوجد تقدم حاصل في اتفاقية التجارة مع كتلة السوق المشتركة الجنوبية لدول أمريكا الجنوبية.

المصدر: صحيفة "ذا غارديان" البريطانية