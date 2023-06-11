بعد مقاطعتها تايوان.. هندوراس تفتتح سفارة في الصين
أعلنت دولة هندوراس الأحد، عن افتتاح سفارة لها في العاصمة الصينية بكين، وذلك بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في وقت سابق من العام الجاري.
وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين.
وكانت حكومة هندوراس قد قررت في 26 مارس الماضي، إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت عشرات السنين مع تايوان، ما يجعلها أقرب إلى الصين التي تعمل على تعزيز وجودها في أميركا الوسطى.
وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على "تويتر" آنذاك، "تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها".
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو تزور الصين في زيارة دولة ستلتقي خلالها بنظيرها الصيني شي جين بينغ.
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تحق لها إقامة علاقات كدولة مع دول أخرى، وهو موقف ترفضه تايبيه بشدة، ويؤدي اعتراف أي دولة بجمهورية الصين الشعبية إلى قطع العلاقات بينها وبين تايوان.