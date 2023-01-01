أفغانستان.. انفجار بالقرب من مطار كابول
أفادت وسائل إعلام أفغانية رسمية اليوم الأحد، بوقوع انفجار بالقرب من مطار كابول الدولي.
وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن الانفجار وقع على بعد نحو 80 مترًا من طريق المطار، وإن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إليه.
ونقلت عن سكان محليين قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار بالقرب من مطار كابول الدولي صباح اليوم الأحد.
لم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان بشأن الانفجار وحجم الخسائرالناجمة عنه
وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" المستقلة، نقلا عن مصادر محلية، أن "قوات الشرطة الأفغانية أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث"، مشيرة إلى أن "سيارات الإسعاف والعربات العسكرية تتجه نحو موقع الحادث".
كما أفادت الوكالة الأفغانية ذاتها ومواقع إخبارية أخرى، باندلاع حريق بالقرب من مبنى وزارة الداخلية الأفغانية على الطريق المؤدي للمطار.
ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة طالبان بشأن الحادث حتى الآن.