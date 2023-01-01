أفغانستان.. انفجار بالقرب من مطار كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية رسمية اليوم الأحد، بوقوع انفجار بالقرب من مطار كابول الدولي.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن الانفجار وقع على بعد نحو 80 مترًا من طريق المطار، وإن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إليه.

ونقلت عن سكان محليين قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار بالقرب من مطار كابول الدولي صباح اليوم الأحد.