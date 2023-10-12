بايدن يطلب من إسرائيل احترام "قوانين الحرب" في غزة ويحذّر إيران
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل، الأربعاء، احترام "قوانين الحرب"، في ردّها على الهجوم الذي شنّته عليها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، محذّراً في الوقت نفسه إيران من مغبة التدخّل في النزاع الراهن بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية.
وقال بايدن خلال اجتماع مع ممثّلي الأمريكيين اليهود في الولايات المتحدة "لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين ننتنياهو) أمراً واحداً هو أنّه من المهم فعلاً أن تتصرّف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقاً لقوانين الحرب"، مضيفاً "لقد أرسلت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: إحذروا".
وتابع "سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم لضمان أنّ لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها والردّ على هذه الهجمات".
وأضاف بايدن أن نشر الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي "تتوخى الحذر".
وأشار بايدن إلى أن تلك الخطوة جاءت ردا على هجمات حماس على إسرائيل.
وقال "لقد أوضحنا للإيرانيين: توخوا الحذر".