فرنسا.. بوادر اتفاق حول قانون للهجرة

بدأت تتضح ملامح اتفاق بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا، بعد جدل ورفض سابق لاستمرار المناقشات في الجمعية الوطنية.

وتسعى الحكومة مع اليمين إلى التوصل لحل وسط، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع تعقده لجنة برلمانية، سيكون حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.

ومن المقرر أن يتم تقديم النص الذي ستعتمده اللجنة للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ يوم غد الثلاثاء.