فرنسا.. بوادر اتفاق حول قانون للهجرة
بدأت تتضح ملامح اتفاق بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا، بعد جدل ورفض سابق لاستمرار المناقشات في الجمعية الوطنية.
وتسعى الحكومة مع اليمين إلى التوصل لحل وسط، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع تعقده لجنة برلمانية، سيكون حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.
ومن المقرر أن يتم تقديم النص الذي ستعتمده اللجنة للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ يوم غد الثلاثاء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول تنفيذي من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أن "الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة".
وحسب الوكالة فإن ماكرون يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وتمثل هذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تحولاً واضحاً نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي.
وكانت الحكومة الفرنسية قررت تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص اتفاق يرضي اليمين والأغلبية، بعدما رفضت الجمعية الوطنية اقتراحاً باستمرار المناقشات حول قانون الهجرة، رغم التقدم الذي شهدته المناقشات في بعض النقاط مثل المساعدات الاجتماعية، التي باتت مشروطة بخمس سنوات من الإقامة للأجانب، وهي فترة تم تخفيضها إلى عامين ونصف عام "لأولئك الذين يعملون".
تسوية مكلفة
ويبدو أن اليمين فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطاً على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية، أو أيضاً على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب "الحركة الديموقراطية".
رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي قال إن التسوية ستكون مكلفة، بينما قال رئيس حركة الديموقراطيين فرنسوا بايرو، إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق، داعياً إلى الحفاظ على "توازن النص".