"السجناء والنووي".. تفاهم بين طهران وباريس يسبق لحظة الحسم

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، أنه توصّل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تفاهم بشأن معالجة قضية السجناء بين طهران وباريس، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" إن المحادثات كانت "صريحة ومفصلة"، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات الثنائية والملف النووي، مضيفًا أن الحل النهائي سيكون ممكنًا "في حال التزام الطرفين بالحق والإنصاف ومراعاة المصالح المتبادلة".

في المقابل، حذر ماكرون طهران من أن أمامها "ساعات قليلة فقط" قبل تفعيل آلية الزناد التي ستعيد العقوبات الأممية.

وأكد أن الشروط الأوروبية تشمل الوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشفافية حول مخزون المواد المخصبة، واستئنافاً فوريا للمفاوضات، مشددًا على أن "إيران لن يُسمح لها مطلقًا بامتلاك سلاح نووي".

وطالب الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني بالإفراج عن 3 محتجزين أجانب وصف اعتقالهم بأنه "تعسفي وغير إنساني".

وخلال لقائه رئيس وزراء النرويج يوناس غار استوره، جدّد بزشكيان التأكيد أن إيران لا تسعى ولن تسعى لامتلاك السلاح النووي، معتبراً أن المخاوف الغربية ناتجة عن "سوء فهم ودعاية إسرائيلية"، محذراً في الوقت ذاته من أن تفعيل آلية الزناد سيقوّض فرص الحوار.

بدوره، أكد استوره رغبة العواصم الأوروبية في التوصل إلى تفاهم مع إيران، داعيا إلى إيجاد "حلول عملية" تضمن طمأنة الغرب ومنع العودة إلى دائرة العقوبات.