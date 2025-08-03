الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025

نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريرًا كشفت فيه عدد حالات الانتحار التي سُجلت ضمن كوادر الجيش منذ بداية العام الحالي 2025، والتي وصلت إلى 16 حالة، بينها 4 حالات خلال الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، الذي جاء على لسان مصدر عسكري، فإن معظم حالات الانتحار ناجمة عن الظروف القاسية التي تعرض لها الجنود أثناء القتال، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على مواجهة الأحداث.

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وأشار إلى أن معظم حالات انتحار جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرًا تعود إلى ظروف قتالية وصعوبات ناجمة عن المكوث الطويل في مناطق القتال، وذلك وفقًا لتحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي.

ومنذ بداية عام 2025، سُجلت 16 حالة انتحار لجنود، سبعة منهم من جنود الاحتياط. انتحر أربعة جنود احتياط خلال الشهر الماضي؛ اثنان منهم أثناء الخدمة، واثنان بعد إتمامهما خدمة احتياطية معقدة.

وفي عام 2024، انتحر 21 جنديًا، منهم 12 جنديًا احتياطيًا. في عام 2023، انتحر 17 جنديًا، وفي عام 2022، انتحر 14 جنديًا، وفي عام 2021، انتحر 11 جنديًا.

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه إزاء ما يُسمى بـ"الواقع المُقلق" المتمثل في زيادة عدد الجنود الذين انتحروا في العام الماضي والعام الذي سبقه، مقارنةً بالأعوام السابقة.