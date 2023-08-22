"العليا الإسرائيلية" ترفض تأجيل النظر في الالتماسات ضد "إلغاء حجة المعقولية"
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبا قدمته الحكومة الإسرائيلية، لتأجيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، المقررة في 12 أيلول/سبتمبر المقبل بهيئة قضائية كاملة.
وجاء في قرار المحكمة، أنه "لا يمكن الاستجابة لطلب الحكومة بتأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدمت، يوم الجمعة الماضي، طلبا رسميًّا، لتأجيل جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال محامي الحكومة إيلان بومبخ أمام المحكمة، إنه "بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات والمناقشات في المحكمة".
وفسّر بومبخ طلب التأجيل بأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجبان فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس.
وأضاف: "الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".