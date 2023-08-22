"العليا الإسرائيلية" ترفض تأجيل النظر في الالتماسات ضد "إلغاء حجة المعقولية" ‎

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبا قدمته الحكومة الإسرائيلية، لتأجيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، المقررة في 12 أيلول/سبتمبر المقبل بهيئة قضائية كاملة.

وجاء في قرار المحكمة، أنه "لا يمكن الاستجابة لطلب الحكومة بتأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدمت، يوم الجمعة الماضي، طلبا رسميًّا، لتأجيل جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، لمدة ثلاثة أسابيع.