إيران تكشف لأول مرة عن إجراءات لتحسين العلاقات مع البحرين

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات وصفها بـ"الجيدة" لاستئناف العلاقات مع البحرين.

وتضامنًا مع السعودية قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، بعد اقتحام متظاهرين إيرانيين البعثات الدبلوماسية للمملكة في طهران ومشهد.

وقال كنعاني، في تصريحات صحفية، إن "إيران تعطي الأولوية لزيادة التعاون وتخفيف التوتر وزيادة العلاقات مع جيرانها في الخليج".

وأضاف: "في سياق التهدئة، عقدت 5 جولات من المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد من أجل الترتيب لاستئناف العلاقات بين البلدين، وحتى مع البحرين تم اتخاذ إجراءات جيدة".

ولم يخض المتحدث باسم الخارجية في تفاصيل الإجراءات التي جرى اتخاذها لتحسين العلاقات مع البحرين، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل المنامة بشأن ما ذكره كنعاني.