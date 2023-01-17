إيران تكشف لأول مرة عن إجراءات لتحسين العلاقات مع البحرين
كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات وصفها بـ"الجيدة" لاستئناف العلاقات مع البحرين.
وتضامنًا مع السعودية قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، بعد اقتحام متظاهرين إيرانيين البعثات الدبلوماسية للمملكة في طهران ومشهد.
وقال كنعاني، في تصريحات صحفية، إن "إيران تعطي الأولوية لزيادة التعاون وتخفيف التوتر وزيادة العلاقات مع جيرانها في الخليج".
وأضاف: "في سياق التهدئة، عقدت 5 جولات من المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد من أجل الترتيب لاستئناف العلاقات بين البلدين، وحتى مع البحرين تم اتخاذ إجراءات جيدة".
ولم يخض المتحدث باسم الخارجية في تفاصيل الإجراءات التي جرى اتخاذها لتحسين العلاقات مع البحرين، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل المنامة بشأن ما ذكره كنعاني.
واعتبر كنعاني أن "المساعدة في إرساء أمن المنطقة هو نهج إيران المبدئي"، وأن "جهود إيران في السنوات الأخيرة حالت دون سقوط الحكومات الإقليمية على يد الإرهابيين متعددي الجنسيات"، وفقا لقوله.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال كنعاني: "تعتبر إيران التمسك بالدبلوماسية مبدأً وتعتبر اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية متعددة الأطراف لحل النزاعات، بغض النظر عن نوعية وكمية أحكامها، لكن الغرب أوقف هذه التجربة الناجحة".
وأضاف كنعاني أن "إيران مستعدة الآن لاختتام محادثات فيينا بناء على مسودتها، وقد أعلنت إيران استعدادها الكامل لاتفاق من خلال مراعاة الخطوط الحمراء، ومن الواضح أن هذا الاستعداد ليس دائما ولن يكون مفتوحا للأبد".