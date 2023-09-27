بضم رئيس الأركان.. روسيا توسع قائمة عقوباتها ضد بريطانيا

وسَّعت روسيا قائمة العقوبات ضد شخصيات بريطانية لتشمل 23 شخصًا، بينهم رئيس أركان الدفاع البريطاني، أنتوني راداكين، الذي يشرف على تدريب القوات الأوكرانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان الخارجية: "..تم اتخاذ قرار بتوسيع روسيا قائمة عقوباتها من خلال ضم ممثلين عن المؤسسة العسكرية السياسية والهيئة الصحفية وهيئات علمية في بريطانيا وعددهم 23 شخصًا".

وأوضحت الخارجية أن قائمة العقوبات شملت "رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، أنتوني راداكين، الذي يشرف على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، الذي يشارك في صياغة إستراتيجية لندن تجاه أوكرانيا وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدفاع البريطانية كريسيدا هوغ."

وبحسب البيان فقد فرضت موسكو أيضًا "قيودًا شخصية على موظفي مراكز العلوم السياسية البريطانية المشاركين في جمع وتحليل المعلومات لمحاربة روسيا، مثل: المعهد الملكي للدراسات الدفاعية، ومؤسسة هنري جاكسون، ومعهد سيفيتاس التحليلي".

وقالت الخارجية الروسية: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن محاولات الجانب البريطاني زيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى حتمًا رفضًا حاسمًا من جانبنا. وسيستمر العمل على توسيع قائمة منع الدخول الروسية ردًّا على تصرفات لندن العدائية".