روسيا تعلن خطة لتحديث دفاعات موسكو الجوية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، عن خطة لتحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في العاصمة موسكو، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الدفاع قوله لمسؤولي الجيش: "هذا العام سنكمل تحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ لمدينة موسكو".

وأضاف شويغو: "تطوير أسلحة الدفاع الجوي من أولويات الجيش.. الجيش سيشكل فرقة دفاع جوي ستدرب وتجهز بالجيل الجديد من أنظمة صواريخ S-350 جو-أرض".