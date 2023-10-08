ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى ألفي قتيل
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان والهزات الارتدادية التي أعقبته في منطقة أفغانية نائية إلى 2053 شخصًا، فيما أسفرت عن إصابة 9240 شخصًا وتضرر أو تدمَّر 1329 منزلًا، بحسب ما نقلت "رويترز".
وأعلنت السلطات في وقت سابق أن الزلزال والهزات الارتدادية تسببت بأكثر من ألف قتيل، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة بلال كريمي "للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدًّا.. بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص"، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة ولاية هرات السبت أعقبته سلسلة هزّات ارتدادية قوية.
ووقع زلزال في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات الأفغانية، أدى إلى انهيار منازل ريفية.
وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
كما عانت ولاية هرات التي تضم 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.