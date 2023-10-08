ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى ألفي قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان والهزات الارتدادية التي أعقبته في منطقة أفغانية نائية إلى 2053 شخصًا، فيما أسفرت عن إصابة 9240 شخصًا وتضرر أو تدمَّر 1329 منزلًا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلنت السلطات في وقت سابق أن الزلزال والهزات الارتدادية تسببت بأكثر من ألف قتيل، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة اليوم الأحد.