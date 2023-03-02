بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا عكّر صفو اجتماع مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن "الغزو الروسي لأوكرانيا عكر صفو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين" المنعقد في الهند.

وقال بلينكن، في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين: "للأسف، من جديد تعكر حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا صفو هذا الاجتماع".

وأضاف أنه "يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة دعوة روسيا للانسحاب من أوكرانيا"، وفقًا لرويترز.