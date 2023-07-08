مستشار ترامب "المتحمس للحروب" يشيد بقرار بايدن إرسال ذخائر عنقودية

أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بقرار إدارة جو بايدن ، المثير للجدل، بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، واصفا اياه بالفكرة الممتازة، وذلك في مقابلة إذاعية، يوم الجمعة.

وقال بولتون "أعتقد أنها فكرة ممتازة، كان يجب أن نفعل ذلك قبل أن يطلبه الأوكرانيون".

انضم المسؤول السابق في إدارة ترمب إلى الجمهوريين الآخرين في القول إن القرار هو الصحيح ، لكنه استغرق وقتًا طويلاً.

وطلب الأوكرانيون لأول مرة ذخائر عنقودية، العام الماضي، لكن واشنطن آثرت أن تتريث.

وأوضح بولتون: "لقد استخدم الجيش الأمريكي القنابل العنقودية بشكل كبير في حماية قواتنا وإعاقة العدو"، والأوكرانيون يعرفون ذلك. هذا هو سبب طلبهم لها".

وتساءل" ماذا سيحدث بعد الحرب ، السؤال هو من الذي يربح الحرب؟، مشددا على أن "الذخائر العنقودية ستساعد الأوكرانيين".

تم حظر الذخائر من قبل أكثر من 120 دولة بموجب معاهدة دولية لأن القنابل الصغيرة التي لا تنفجر في البداية يمكن أن تسبب خسائر في صفوف المدنيين.

ويقول خبراء غربيون إن الذخائر العنقودية الروسية، التي استخدمتها روسيا أثناء عملياتها في أوكرانيا ، لها "معدل فشل" يقارب 40 بالمئة.

ويقال إنه كلما ارتفع معدل الذخائر المنفجرة، زاد احتمال عدم انفجارها، مما يفتح الباب أمام احتمال سقوط المزيد من الفرص المدنيين.

تعهدت الولايات المتحدة بإرسال ذخائر بمعدل تفجير أقل من 3 في المئة.

تعد الذخائر جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، أُعلن عنها يوم الجمعة.

ووصف الرئيس بايدن إرسال القنابل العنقودية بأنه "قرار صعب".

ويوصف بولتون بالمتحمس لخيارات المواجهة، وسخر منه الرئيس السابق دونالد ترامب بالقول "لو سايرته لكنا قد بلغنا الحرب العالمية السادسة".

المصدر: صحيفة ذا هل البريطانية