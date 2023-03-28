إسرائيل.. حزب عربي ينضم لحوار الإصلاح القضائي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن انضمام القائمة العربية الموحدة، التي يتزعمها منصور عباس، للمحادثات الجارية حول خطة الإصلاح القضائي برعاية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "فريق تفاوض يتبع للقائمة العربية الموحدة سيشارك في المفاوضات الخاصة بالإصلاح القانوني في مقر الرئاسة".