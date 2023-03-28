إسرائيل.. حزب عربي ينضم لحوار الإصلاح القضائي
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن انضمام القائمة العربية الموحدة، التي يتزعمها منصور عباس، للمحادثات الجارية حول خطة الإصلاح القضائي برعاية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "فريق تفاوض يتبع للقائمة العربية الموحدة سيشارك في المفاوضات الخاصة بالإصلاح القانوني في مقر الرئاسة".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "هناك اتصالات مكثفة حول الموضوع بين الحزب العربي ومكتب الرئيس الإسرائيلي".
ووفق الصحيفة، تأتي مشاركة القائمة العربية بعد أن أعلن زعيمها منصور عباس، مؤخراً، في الجلسة الكاملة للكنيست، أن القطاع العربي يجب أن يحصل على تمثيل مناسب وأن يكون جزءاً من المفاوضات حول خطة الإصلاح القضائي.
وقال مكتب الرئيس هرتسوغ إن "المحادثات بين شخصيات المعارضة والائتلاف حول خطة الإصلاح القضائي بدأت في مقر إقامة الرئيس في مدينة القدس".
ويتألف وفد حزب "هناك مستقبل" من عضوي الكنيست أورنا باربيفاي، وكارين الحرار، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، نعمة شولتز، والمحامي أوديد غازيت، في حين أرسل حزب "الوحدة الوطنية" أعضاء الكنيست تشيلي تروبر، وغدعون ساعر، وأوريت فركاش هكوهين، والمحامي رونين أفيانا للمحادثات.
بينما يقول حزب "الليكود" إن "فريقه سيتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والباحث القانوني في منتدى كوهليت للسياسات أفياد باكشي، ووزير مجلس الوزراء يوسي فوكس، والأكاديمية تاليا أينهورن".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، أنه قرر وقف خطة الإصلاح القضائي وتعليقها لمدة شهر وإعطاء الفرصة لبدء محادثات حولها، وذلك بعد اشتداد الاحتجاجات ضدها في إسرائيل.