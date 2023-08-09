بولندا ترسل ألفي جندي لتعزيز الأمن على حدودها مع بيلاروسيا

قال وكيل وزير الداخلية البولندي ماتيه فاشيك، الأربعاء، إن بلاده سترسل ألفي جندي إلى حدودها مع روسيا البيضاء.

وهذا العدد أكبر مرتين من العدد الذي طلبه حرس الحدود لمنع حالات العبور بصورة غير مشروعة إلى بولندا والحفاظ على استقرارها.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط ومن أفريقيا في الأساس ممن حاولوا عبور الحدود في الأشهر الماضية. واتهمت بولندا في العامين المنصرمين روسيا البيضاء بتجنيد المهاجرين في الدول الفقيرة وإرسالهم عبر الحدود بشكل غير قانوني لزعزعة الاستقرار.