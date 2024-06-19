ضربة انتخابية لماكرون.. المفوضية الأوروبية "توبّخ" فرنسا

وبّخت المفوضية الأوروبية فرنسا بسبب انتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وأعلنت أنها ستتخذ خطوات تأديبية ضد باريس ودول أوروبية أخرى سمحت "بعجز مفرط في موازناتها خلال جائحة كورونا".

ويأتي ذلك قبل 10 أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودًا بالإنفاق بشكل باذخ.

ويأتي إعلان المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستعد وحزبه لمواجهة حاسمة بعد حل البرلمان، والدعوة لانتخابات إثر النتائج التي حققها اليمين المتطرف في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الخطوة "ستسدد ضربة لماكرون إذ إنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة العام 2017".