مقتل 6 من الشرطة الإيرانية بإطلاق نار قرب الحدود مع باكستان

قُتل ستة من أفراد الشرطة الإيرانية، الثلاثاء، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة (جنوب شرق)، برصاص جماعة متشددة سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "منفذي الهجوم فتحوا النار على سيارتين للشرطة بالقرب من بلدة سراوان القريبة من الحدود بين باكستان وأفغانستان، وقتل في الهجوم ستة شرطيين وأصيب آخر".

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المتشددة، المتمركزة في باكستان، مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بحسب الوكالة.

وفي 4 أبريل/نيسان، أعلنت الجماعة المتمردة السنية مسؤوليتها عن هجومين ليلًا استهدفا قاعدة للحرس الثوري في مدينة راسك، ومركزا للشرطة في تشابهار في سيستان-بلوشستان.

وقُتل 16 من عناصر الشرطة و18 مهاجما في الهجومين، وفق حصيلة صادرة عن السلطات.