بزشكيان: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتقسيم إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تسعيان لتقسيم إيران وتدميرها"، مشدداً على أن "لا أحد من الإيرانيين يقبل بتقسيم إيران".

وخلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء الجمعة، أكد بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى إشعال حرب أو الدخول في مواجهة عسكرية.

وقال إن سياسة طهران تقوم على تجنّب الصراعات المباشرة وحماية مصالحها الوطنية عبر الطرق الدبلوماسية.

وشدّد على أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لكنها لا تعتبر الحرب خياراً استراتيجياً.

وأضاف أن بلاده مستعدة للتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لإرساء الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التحديات الحالية تستدعي الحوار وتجنب التصعيد.

ويأتي هذا الموقف الإيراني في وقت أطلقت فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، الأمر الذي وصفته إيران بأنه خطوة غير بنّاءة تزيد من حدة التوتر.

وتؤكد طهران أنها ستواصل اتباع سياسة "المقاومة النشطة" دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة.