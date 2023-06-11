استعراض متبادل للقوة في مضيق تايوان

شهد مضيق تايوان صباح اليوم، استعراضا متبادلا للقوة بين بكين وتايبيه، حيث عبرت 10 طائرات حربية صينية الخط الأوسط للمضيق، تزامنًا مع قيام 4 سفن صينية بدوريات قتالية استعدادية، فيما دفعت تايوان بطائرات مقاتلة ردا على الاستفزاز الصيني.

وهذا أحدث توغّل جوي تنفذه بكين في المنطقة، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع التايوانية.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، بينما تقول تايوان إن الصين لم تحكم قَط الجزيرة.