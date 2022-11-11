الحكومة الإثيوبية تعلن سيطرتها على 70% من تيغراي والمتمردون ينفون

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية المنكوبة بالحرب أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي.

وقال رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، في تغريدة على "تويتر"، إن "70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، موضحا أن المساعدات تتدفق على المنطقة.

من جهتها، نفت سلطات المتمردين في "تيغراي" ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على سبعين بالمئة من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيغراي لوكالة "فرانس برس" إن هذه التأكيدات "تأتي من العدم".

كما نفى عامل إغاثة مقره في "تيغراي" وصول أي مساعدات إلى هناك.

ويبدو أن إمكانية الوصول إلى شمال إثيوبيا محدودة جدا، بينما ما زال من غير الممكن للصحافيين التوجه إلى تيغراي التي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة.

وتشهد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا، أزمة إنسانية خطيرة بسبب نقص الغذاء والدواء، بينما تبقى إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات، ضئيلة.

ويأتي إعلان المستشار بعد أكثر من أسبوع من توصل الحكومة ومتمردي جبهة تحرير تيغراي الشعبية إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عامين.

وجرت محادثات هذا الأسبوع في العاصمة الكينية نيروبي بين ممثلي الأطراف المتحاربة؛ لبحث خطط نزع سلاح المتمردين.