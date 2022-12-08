بوتين: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة، التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.
عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا
الرئيس الروسي
وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين: "نعم، نحن نفعل ذلك، لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرًا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.