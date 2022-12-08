بوتين: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة

وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين: "نعم، نحن نفعل ذلك، لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرًا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.