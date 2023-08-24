روسيا تسقط 3 مسيّرات أوكرانية وتخسر قاذفتين في هجوم على موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقالت إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة "بريانسك" الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة "كالوجا" الأكثر قربا من موسكو.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة "دنيبروبتروفسك" الأوكرانية إن ضربة صاروخية في الصباح الباكر أصابت 7 أشخاص في مدينة "دنيبرو"، موضحاً أن الجرحى ثلاثة رجال وأربع نساء.

في المقابل، قال رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن هجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من "طراز تي.يو-22" وألحقا أضرارا بقاذفتين أخريين.

وقال بودانوف في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء: "دمرت اثنتان، وتضررت اثنتان. هناك اثنتان لا يمكن إصلاحهما".

وأضاف أنه من الممكن أن تكون طائرة روسية خامسة قد أصيبت، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأفاد مسؤولون روس بوقوع هجومين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين، "سولتسي" في منطقة "نوفجورود" يوم السبت، و"شايكوفكا" في منطقة "كالوجا" يوم الاثنين، وقالوا إن طائرة حربية تضررت خلال الهجوم الأول.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن تكون روسيا فقدت قاذفة بعيدة المدى أسرع من الصوت من طراز "تي.يو-22إم3" ذات القدرة النووية في الهجوم على "سولتسي".

وقال بودانوف إن المخابرات الأوكرانية على اتصال مباشر مع منفذي الهجومين.

وأضاف: "هؤلاء أشخاص نفذوا مهام محددة من الأراضي الروسية".

وقال متحدث باسم المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع إن الجهاز نسق الهجوم على مطار "شايكوفكا".