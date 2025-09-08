"الديون تغمرنا".. بايرو يطلق النداء الأخير قبل "تصويت الثقة"

في محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، نواب البرلمان إلى دعم خططه للحد من ديون البلاد، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".

يأتي ذلك قبيل تصويت على الثقة من المتوقع أن يطيح بحكومة بايرو في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وقال بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، إن الديون "تغمرنا".

أخبار ذات علاقة أزمة بايرو والحزب الاشتراكي.. تاريخ طويل من الفرص الضائعة

وفي خطاب مؤثر أمام الجمعية الوطنية، تمسك بايرو بموقفه بأن العجز العام المتفاقم والديون المتزايدة يشكلان تهديدًا لمستقبل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات علاقة وسط اتفاق المعارضة على إسقاط بايرو.. البرلمان الفرنسي يحسم مصير الحكومة اليوم

وأضاف أن الديون الحكومية ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وتعرض فرنسا لمخاطر الاعتماد على الدائنين الأجانب، كما ستقوض شبكات الأمان الاجتماعي، إذا لم يتم السيطرة عليها.