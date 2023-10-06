بوتين يصف رئيس البرلمان الكندي السابق بـ"الأحمق"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، رئيس البرلمان الكندي السابق أنتوني روتا، بأنه "أحمق"، بعد أن أشاد برجل أوكراني-كندي، يبلغ من العمر 98 عامًا، عمل في صفوف قوات الأمن الألمانية الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية.

وحظي المقاتل النازي السابق، ياروسلاف هونكا، بتصفيق البرلمانيين الكنديين، ورئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأوكراني الزائر فولوديمير زيلينسكي، الذين لم يكونوا على علم بماضيه.

وفي مواجهة الفضيحة، استقال "روتا" من منصبه، فيما قدَّم "ترودو" اعتذارًا.

وقال بوتين أمام منتدى فالداي السياسي في روسيا، الخميس، إن روتا كان يجب أن يكون على علم بماضي ياروسلاف هونكا عندما قدَّمه على أنه أوكراني قاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الرئيس الروسي: "إذا قال رئيس البرلمان الكندي إن هذا النازي الكندي الأوكراني قاتل ضد الروس، فلا يمكن إلا أن يُستنتج أنه قاتل إلى جانب هتلر، وليس إلى جانب وطنه كندا".

وتابع: "إذا كان لا يعرف أن هتلر ومجرميه قاتلوا روسيا في الحرب، فهو أحمق".

وأردف بوتين: "إذا كان يعلم أن هذا الرجل قاتل إلى جانب هتلر ووصفه بأنه بطل كندي، فهو نذل".