مظاهرات تطالب بإسقاط ترامب في ولايات أمريكية (فيديو)

شهدت عدة ولايات أمريكية تظاهرات بمناسبة عيد العمال، احتجاجاً على سياسات الرئيس دونالد ترامب والمطالبة بعزله ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حركة "أجر عادل للجميع" نظمت مظاهرات في مدينتي شيكاغو ونيويورك للفت الانتباه إلى معاناة العمال في الولايات المتحدة، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور على الصعيد الفيدرالي يبلغ 7.25 دولار في الساعة.

وتعالى هتاف "يجب أن يرحل ترامب الآن!"، أمام منزل ترامب السابق في نيويورك فيما ردد متظاهرون خارج برج ترامب في شيكاغو شعارات مثل: "لا للحرس الوطني" و"احبسوه!". كما احتشدت جموع كبيرة في واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو.

وفي نيويورك، تجمع المحتجون أمام برج ترامب الذي أصبح بؤرة رئيسية للمظاهرات ورمزا لثروة الرئيس، رغم أنه لم يسكن في البرج منذ سنوات. ولوّح المتظاهرون بلافتات وشعارات تدعو لإنهاء ما وصفوه بـ"النظام الفاشي".

وفي واشنطن، احتشدت أعداد كبيرة بلافتات كتب عليها "أوقفوا غزو وكالة الهجرة والجمارك"، إضافة إلى مظلة كُتب عليها "حرروا واشنطن.. لا للبلطجية المقنعين".

وعلى الساحل الغربي، من سان دييغو حتى سياتل، تجمع مئات للمطالبة بحقوق المهاجرين والعمال.

وشارك في احتجاجات شيكاغو عدد من المجموعات استمعوا خلالها إلى خطب وانضموا للهتافات. وقال دانييل بيس، رئيس بلدية إيفانستون بولاية إلينوي، أمام الحشود: "نحن هنا لأننا نتعرض للهجوم. نحن هنا لأن قيمنا الأساسية وديمقراطيتنا تتعرض للهجوم. نحن هنا لأنهم يهددون بإرسال الجيش إلى شوارعنا."

وعلى عكس دول العالم التي تحتفل بعيد العمال في مطلع مايو/أيار، تخصص الولايات المتحدة وكندا الاحتفال بمناسبة مماثلة في أول يوم إثنين من شهر سبتمبر/أيلول كل عام.