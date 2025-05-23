إيران تؤكد "استمرار المفاوضات" بعد مغادرة المبعوث ويتكوف روما

أكدت إيران أن المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف غادر المحادثات، التي انطلقت في روما، اليوم الجمعة، بين الجانبين، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال متواصلة في العاصمة الإيطالية روما، رغم مغادرة ويتكوف مكان المحادثات قبل دقائق، بسبب ارتباطات سفر.

أجواء مهنية

وأضاف بقائي، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في روما جرت في أجواء مهنية، رغم حساسية المرحلة وتعقيد التحديات المطروحة.

وأشار بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي إلى تناقض مواقف الجانب الأمريكي، موضحاً أن وزير خارجية عمان يتولى دور الوسيط لنقل رسائل الطرفين.

وقال بقائي: "هذه الجولة من المفاوضات تحظى بحساسية خاصة، وكلما تقدمت المفاوضات تزداد التحديات، والمفاوضات تجري في أجواء مهنية".

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وذكر مصدر مطلع من داخل غرفة المحادثات أن أجواء المفاوضات تتسم بـ"الهدوء" و"الاحترافية"، مشدداً على أن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة دون انقطاع، نافيا أن تكون مغادرة ويتكوث أدت إلى تعثرها.

الخطوط الحمراء

بدوره، قال أبو الفضل ظهره ‌وند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حول العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده في ظل المفاوضات النووية إن "العقوبات الجديدة تظهر أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتخفيف شروطها أو تهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض".

وأضاف ظهره ‌وند: "على أمريكا أن تأخذ خطوطنا الحمراء بعين الاعتبار وتغير من طريقة لعبها، فاعتقاد ترامب أنه جالس على طاولة بوكر لن ينجح، وسنسير في طريقنا".

وأشار أيضاً إلى أن "الأمريكيين يظنون أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى ذروة الذل لتقديم تنازلات، لكن القيادة ردت عليهم برد قوي وحاسم"، على حد تعبيره.