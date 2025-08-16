رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين.. ما فحواها؟

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان

العالم

ميلانيا ترامب
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 9:06 ص

أرسلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلّمها له الرئيس ترامب، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولَيْن اثنين في البيت الأبيض.

وقال المسؤولان إن الرسالة تتمحور حول قضية اختطاف الأطفال نتيجة الحرب في أوكرانيا، دون أن يكشفا عن مزيد من التفاصيل.

أخبار ذات علاقة

 وأشارت الوكالة إلى أن أوكرانيا تعتبر اختطاف العشرات من أطفالها ونقلهم إلى روسيا، أو المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية، "جريمة حرب" ترقى إلى "الإبادة الجماعية".

يذكر أن بوتين وترامب التقيا في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا، وعقدا اجتماعاً استمر نحو 3 ساعات، دون أن يسفر عن تحقيق اختراقات في القضية المركزية للمحادثات، وهي مسألة الحرب في أوكرانيا.

 

