روسيا: نعمل بجهد لإعادة فتح ممر "لاتشين" بين أرمينيا وأذربيجان

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها "تعمل جاهدة" لحل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ممر "لاتشين"، وهو الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورنو قرة باغ التي يسكنها أرمن.

والطريق الجبلي المار عبر أذربيجان مغلق منذ 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما عطل محتجون، يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة، حركة المرور عن طريق نصب خيام.

ويعتمد نحو 120 ألفًا من الأرمن في ناغورنو قرة باغ على الممر للحصول على إمدادات الغذاء والوقود والأدوية.

وأثار المأزق مخاوف دولية جعلت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يطالب، أمس الاثنين، بإعادة فتح الطريق على الفور.

وروسيا هي القوة الرئيسية التي تقوم بوساطة في المنطقة ولديها قوات حفظ سلام على امتداد ممر "لاتشين". وأثار إخفاقها في إعادة فتحه إحباطًا لدى أرمينيا.