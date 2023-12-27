تركيا تفتح أبواب "الأطلسي" أمام السويد.. لماذا غيرت رأيها؟

فتحت أنقرة أبواب حلف شمال الأطلسي أمام السويد بعد مصادقة البرلمان المبدئية على بروتوكول الانضمام، مقابل التزام أمريكي محتمل بتزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان في أنقرة على النص بعد 19 شهرًا من التعليق وأحالته إلى الجلسة العامة لاعتماده النهائي، وهو إجراء شكلي من المفترض أن يجري في الأيام المقبلة ولكن دون تحديد تاريخ محدد.

بدوره، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بهذا التصويت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "كانت تركيا آخر عضو في حلف الأطلسي مع المجر يعترض طريق السويد، وتتعدد المطالب والذرائع لتبرير هذه العرقلة".

ورحّب بالقرار وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الذي قال لوسائل الإعلام: "نحن سعداء بأن نصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي".

وأشارت "لوفيغارو"، إلى أنّ السويد كانت قد قدمت طلبها لدخول حلف شمال الأطلسي، في نفس الوقت الذي قدمت فيه فنلندا، بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.