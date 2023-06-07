أوكرانيا: الهجوم المضاد لم يبدأ بعد
قال مسؤول أمني أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تشن بعد هجوما مضادا مخططا لاستعادة أراض تحتلها روسيا، موضحا أن بداية الهجوم ستكون واضحة للجميع عندما تحدث.
ونفى أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تصريحات مسؤولين روس قالوا فيها، إن الهجوم المضاد بدأ بالفعل.
وقال دانيلوف في مقابلة مع "رويترز": "كل هذا ليس صحيحا.. عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره.. حين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".
وأضاف أن المسؤولين الروس جانبهم الصواب عندما اعتقدوا أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.
وتقاتل القوات الروسية، التي بدأت غزوها الشامل في فبراير شباط 2022، القوات الأوكرانية على امتداد مناطق كبيرة من خط الجبهة.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تقدمت بين 200 متر و1100 متر في بعض المناطق المحيطة بمدينة باخموت المدمرة بشرق البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتأمل كييف أن يمثل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لحظة فارقة في الحرب، وتريد استعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تحتلها روسيا.
وقال دانيلوف أيضا، إنه ما من شك في أن روسيا تسببت في تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في منطقة خيرسون جنوب البلاد، أمس الثلاثاء؛ لأن المنطقة تحت الاحتلال منذ بداية الغزو الروسي.
وقالت كييف قبل عدة أشهر، إن القوات الروسية لغّمت السد، وأشارت إلى أن موسكو نسفت السد في محاولة لمنع القوات الأوكرانية من عبور نهر دنيبرو لمهاجمة القوات الروسية. وتُحّمل روسيا أوكرانيا مسؤولية انهيار السد.
وأضاف دانيلوف: "تصور الروس أننا سنتقدم في هذا الاتجاه. لن تؤدي أفعالهم إلى العواقب التي كانوا يرغبون في أن تؤدي لها".
وأوضح دانيلوف أن أوكرانيا ستواجه الآن ضغوطا للموافقة على محادثات سلام، مؤكدا الموقف الأوكراني الرافض لإجراء محادثات قبل أن تنسحب القوات الروسية من بلاده.