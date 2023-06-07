أوكرانيا: الهجوم المضاد لم يبدأ بعد

قال مسؤول أمني أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تشن بعد هجوما مضادا مخططا لاستعادة أراض تحتلها روسيا، موضحا أن بداية الهجوم ستكون واضحة للجميع عندما تحدث.

ونفى أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تصريحات مسؤولين روس قالوا فيها، إن الهجوم المضاد بدأ بالفعل.

وقال دانيلوف في مقابلة مع "رويترز": "كل هذا ليس صحيحا.. عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره.. حين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".

وأضاف أن المسؤولين الروس جانبهم الصواب عندما اعتقدوا أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.