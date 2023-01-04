بن غفير يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى مجددًا
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، وذلك بعد الاقتحام الذي قام به لأول مرة بصفته وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والذي أثار موجة ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني.
وقال بن غفير، خلال سلسلة مقابلات أجراها مع وسائل إعلام عبرية، "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، وفق ما نقلته عنه القناة "12" العبرية.
وأوضح بن غفير، أن "اما قمت به اليوم في المسجد الأقصى هو تدريب لإخبار حماس، بأننا لا نخشاها"، وفق تعبيره.
وأضاف: "اليهود داخل بلادنا يتعرضون للاضطهاد ويحرمون من الدخول إلى المسجد الأقصى، وهذا وضع يجب أن يتغير" على حد تعبيره.
وزعم بن غفير، وجود "عنصرية شديدة في المسجد الأقصى ضد اليهود"، مضيفاً: "من غير المنطقي لليهود أن يتعرضوا للعنصرية في البلد الذي يعيشون فيه".
بينما قال الوزير في تصريحات خاصة لـ القناة "14" العبرية، "لم نستسلم لتهديدات حماس، ولا يمكن أنا ونتنياهو أن نقبل بأن لا يسمح أحد لنا بالدخول للمسجد الأقصى".
وأردف قائلاً: "لم أخفِ زيارتي عن أحد، ولم تتم سراً، لقد شاهدني العالم بأكمله وأنا أدخل إلى هناك".
وأضاف الوزير، "أقبل، وسأقبل في المستقبل توصيات المستوى الأمني فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لكنني لن أتنازل عن الذهاب إلى هناك مرة جديدة".
واستطرد قائلاً: "لن أقبل أن يُطلب مني عدم دخول المسجد الأقصى على الإطلاق لأن ذلك سيكون هجوماً استراتيجياً ضد دولة إسرائيل".
ونفى بن غفير الشائعات بأن رئيس الوزراء نتنياهو عارض فكرة اقتحامه الأقصى، قائلاً: "لدينا رئيس وزراء قوي، بالإضافة الى رئيس جهاز الشاباك والمفتش العام للشرطة"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية مختلفة.