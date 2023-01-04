بن غفير يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى مجددًا

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيته اقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، وذلك بعد الاقتحام الذي قام به لأول مرة بصفته وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والذي أثار موجة ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني.

وقال بن غفير، خلال سلسلة مقابلات أجراها مع وسائل إعلام عبرية، "سأذهب مجدداً إلى الحرم القدسي الشريف، وليس بالضرورة إعلان متى سأذهب"، وفق ما نقلته عنه القناة "12" العبرية.

وأوضح بن غفير، أن "اما قمت به اليوم في المسجد الأقصى هو تدريب لإخبار حماس، بأننا لا نخشاها"، وفق تعبيره.