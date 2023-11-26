غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصًا قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليونانيون غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر كان على متنها 14 شخصًا، وذلك قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وشارك في عملية الإنقاذ خمس سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات، وفرقاطة تابعة للبحرية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصًا هم ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريان.

وأوضحت أنها محمّلة بشحنة من الملح.

ونقلت عن خفر السواحل أن السفينة غرقت على بعد 4,5 ميل بحري جنوب غرب ليسبوس. وهي كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه إسطنبول.