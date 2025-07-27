وزير التجارة الأمريكي: ترامب معجب بـ"تيك توك" وملكيته يجب أن تكون لنا

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب معجب بتطبيق "تيك توك"، لكن منصة المقاطع المصورة القصيرة، المملوكة لصينيين ويستخدمها نحو 170 مليون أمريكي، يجب أن تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف لوتنيك في مقابلة مع "فوكس نيوز": "الرئيس معجب جدًا بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مرارًا؛ لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان".

وتابع: "لكن دعونا نواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أمريكي. هذا ليس مقبولًا"، وفق تعبيره.

وأردف: "لذا يجب أن ينتقل إلى ملكية أمريكية.. وتكنولوجيا أمريكية وخوارزميات أمريكية.. أعلم أن (موقف) الرئيس سيكون إيجابيًا تجاه تيك توك إذا صار (التطبيق) أمريكيًا".

وشهد ربيع هذا العام الإعداد لصفقة كان من شأنها فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة تتخذ من البلاد مقرًا، ويملكها ويديرها مستثمرون أمريكيون.

وتوقفت الصفقة عندما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.